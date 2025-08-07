РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині

Окупанти починають «перепрошивання» українських дітей з пелюшок, повідомляє Центр національного опору (ЦНС).
У тимчасово окупованій Донецькій області стартує новий етап ідеологічної обробки — тепер під прицілом вихованці дитячих садків.
У Донецьку, Маріуполі, Харцизьку та Шахтарську запускають кремлівський проєкт «Розмова про важливе для дошкільнят».
Раніше його впроваджували в школах і вишах, тепер — навіть у ясельних групах.
ЦНС наголошує: це не освіта, а системне знищення української ідентичності.
Раніше повідомлялося, що вихователі у Сватовому не отримують зарплатню вже майже рік.
