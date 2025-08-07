РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині

Ідеологічна обробка з дитинства: в окупованих дитсадках РФ запускає «розмови про важливе» — замість виховання нав'язується культ «русского мира». Ілюстрація ЦНС: ШІ

Окупанти починають «перепрошивання» українських дітей з пелюшок, повідомляє Центр національного опору (ЦНС).



У тимчасово окупованій Донецькій області стартує новий етап ідеологічної обробки — тепер під прицілом вихованці дитячих садків.



У Донецьку, Маріуполі, Харцизьку та Шахтарську запускають кремлівський проєкт «Розмова про важливе для дошкільнят».

Раніше його впроваджували в школах і вишах, тепер — навіть у ясельних групах.

Уроки «про цінності», міфи та культ російських постатей

Пропаганда з дитинства замість виховання

Мета — формування слухняних підданих «русского мира»

ЦНС наголошує: це не освіта, а системне знищення української ідентичності.

