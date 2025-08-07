На Донеччині направили понад 50 млн гривень на оборону

На Донеччині 5 громад виділили кошти обласного бюджету на оборону. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що місцева влада направила понад 53 мільйони гривень на підтримку Сил оборони, зокрема на БПЛА, дрони, засоби РЕБ та інше обладнання. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Ради оборони Донецької області.



Крім того, направили з обласного бюджету кошти Сіверській, Краматорській, Дружківській, Часовоярській та Добропільській громадам на здійснення оборони.



«Підтримка наших захисників та оборона – безумовний пріоритет. Наголосив на раціональному використанні державних коштів та прозорості проведення закупівель», — зазначив начальник адміністрації.



