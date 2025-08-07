Цифровий ТЦК, контракти з покращеними умовами та інше: ключові цілі Міноборони на наступні пів року

Глава МОУ назвав ключові цілі Міноборони на наступні пів року. Фото: Денис Шмигаль

Глава оборонного відомства Денис Шмигаль назвав основні завдання Міноборони до кінця 2025 року. Серед них — нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами, цифровізація. Про це він повідомив в телеграм.



Серед ключових завдань на найближчі пів року:



Збільшення закупівель української зброї до 50%.



Аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік.



Впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему.



Розробка нового контракту для військовослужбовців із покращеними умовами служби.



Поліпшення управління оборонними ресурсами.



Забезпечення інтеграції України у механізми безпеки ЄС та реалізація із партнерами спільних проектів до ОПК через ініціативу Build with Ukraine.



Продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів (Армія+ Резерв+), цифровий ТЦК.



Запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) та масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.



