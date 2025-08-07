Армія РФ увечері атакувала Краматорськ

У четвер з 16:30 до 16:57 прифронтової Краматорськ потрапив під російський обстріл. Було нараховано п'ять ударів. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
«З застосуванням РЗСВ «Смерч», російські війська обстріляли приватний сектор громади», — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що російська армія обстріляла Дружківку Донецької області у четвер, 7 серпня. Внаслідок ударів п'ять людей постраждали.
