Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу у 10 мільйонів гривень

07 серпня 2025, 22:25

За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу у 10 мільйонів гривень

За екс-голову Луганської ОВД Гайдая внесли 10 млн гривень застави За екс-голову Луганської ОВД Гайдая внесли 10 млн гривень застави

За підозрюваного у корупції екс-главу Луганської обласної адміністрації та Мукачівської районної адміністрації Сергій Гайдая 7 серпня внесли заставу. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

За Гайдая внесли 10 млн. гривень застави на рахунок ВАКС. За даними «Суспільного», він о 18:05 залишив ізолятор.

Крім того, на рахунок ВАКС надійшло по 2 млн. гривень за директорку фірми «Акоптерс» Євгену Сидельникову та командира частини Нацгвардії Василя Мишанського.

«Вони вже мали вийти з-під варти. На них постановою суду покладено зобов'язання: прибувати за кожним викликом та вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатись за межі певних населених пунктів без дозволу (Гайдаю заборонено залишати Ужгород); утримуватися від спілкування щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру, з низкою осіб; не відвідувати деякі приміщення; здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет», — уточнив Новіков.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ. Серед них колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та народний депутат України Олексій Кузнєцов.

Раніше Кузнєцова та Гайдая затримали НАБУ та САП у справі про відкати.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Сергій Гайдай
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
20:58
Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени
17:27
РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
17:55
У Севастополі 117 російських загарбників готують до роботи в адміністрації
усі новини
22:25
За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу у 10 мільйонів гривень
21:33
У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
20:42
Армія РФ увечері атакувала Краматорськ
19:58
Цифровий ТЦК, контракти з покращеними умовами та інше: ключові цілі Міноборони на наступні пів року
19:31
На Донеччині направили понад 50 млн гривень на оборону
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
18:15
Ще троє мешканців Донеччини постраждали
18:05
У Краматорській МВА спростували інформацію про розміщення військових в одному з місцевих медзакладів
17:56
У Суханівці рятувальники ліквідували наслідки атаки армії РФ: рятувальники евакуювали семеро людей
17:47
Мінфін РФ знизив прогноз щодо нафтогазових доходів: деталі
17:07
Німеччина відновила пошкоджену РЛС Patriot для України
16:48
ЗСУ знищили рідкісну БМП-3 «Кактус» під Катеринівкою
16:36
Війна спровокувала нашестя сарани — Держпродспоживслужба України
16:09
У прифронтовому Родинському триває евакуація людей: у місті немає води та світла
15:56
ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time
15:47
Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом
15:38
П'ятеро людей постраждали під час обстрілу Дружківки
14:55
Генпрокуратура України звинуватила начальника СІЗО Таганрога в організації тортур журналістки Вікторії Рощиної
14:49
ЗСУ зачистили Радьківку і затиснули ворога під Куп'янськом
13:49
Працівники ТЦК і СП з 1 вересня зобов'язані будуть носити натільні камери — Шмигаль
усі новини
ВІДЕО
Винокуров розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
07 серпня, 21:33
ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time
07 серпня, 15:56
Володимир Путін. Фото: ТАСС Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом
07 серпня, 15:47
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
07 серпня, 13:45
Дрони ГУР знищили десантний катер РФ «БК-16». ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
07 серпня, 13:43
Знищення «Shahed-136». Винищувач ЗСУ збив три «Шахеди» за один виліт на півдні
07 серпня, 13:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір