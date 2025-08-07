За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу у 10 мільйонів гривень

За екс-голову Луганської ОВД Гайдая внесли 10 млн гривень застави

За підозрюваного у корупції екс-главу Луганської обласної адміністрації та Мукачівської районної адміністрації Сергій Гайдая 7 серпня внесли заставу. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.



За Гайдая внесли 10 млн. гривень застави на рахунок ВАКС. За даними «Суспільного», він о 18:05 залишив ізолятор.



Крім того, на рахунок ВАКС надійшло по 2 млн. гривень за директорку фірми «Акоптерс» Євгену Сидельникову та командира частини Нацгвардії Василя Мишанського.



«Вони вже мали вийти з-під варти. На них постановою суду покладено зобов'язання: прибувати за кожним викликом та вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатись за межі певних населених пунктів без дозволу (Гайдаю заборонено залишати Ужгород); утримуватися від спілкування щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру, з низкою осіб; не відвідувати деякі приміщення; здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет», — уточнив Новіков.



Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ. Серед них колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та народний депутат України Олексій Кузнєцов.

Раніше Кузнєцова та Гайдая затримали НАБУ та САП у справі про відкати.

