Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі

Близько опівночі 8 серпня Добропільська громада Покровського району Донецької області зазнала російського обстрілу. Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля Інфо».
Зокрема, зазначається, що приліт було зафіксовано у центрі міста Добропілля у районі магазину АТБ. На місці прильоту виникла пожежа. У прилеглих будинках вибуховою хвилею вибило шибки.
Попередньо, обстріл росіяни здійснили з використанням РСЗВ.
Після атаки у місті Добропілля стали спостерігатися перебої в електропостачанні. Крім того, за повідомленням каналу, перебої зі світлом також зафіксовано у селі Добропілля, Новодонецькому та Білозерську.
Раніше повідомлялося про ускладнення ситуації у Покровську Донецької області. Там усі дороги тепер обстрілюються російськими дронами.
