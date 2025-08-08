Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі

08 серпня 2025, 08:45

Наслідки нічного обстрілу Добропілля Покровського району Донецької області військами РФ. Фото: Добропілля Інфо/Тelegram Наслідки нічного обстрілу Добропілля Покровського району Донецької області військами РФ. Фото: Добропілля Інфо/Тelegram

Близько опівночі 8 серпня Добропільська громада Покровського району Донецької області зазнала російського обстрілу. Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля Інфо».

Зокрема, зазначається, що приліт було зафіксовано у центрі міста Добропілля у районі магазину АТБ. На місці прильоту виникла пожежа. У прилеглих будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

Попередньо, обстріл росіяни здійснили з використанням РСЗВ.

Після атаки у місті Добропілля стали спостерігатися перебої в електропостачанні. Крім того, за повідомленням каналу, перебої зі світлом також зафіксовано у селі Добропілля, Новодонецькому та Білозерську.

Раніше повідомлялося про ускладнення ситуації у Покровську Донецької області. Там усі дороги тепер обстрілюються російськими дронами.

Пожежа Обстріл Добропілля війська РФ РСЗВ
