Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони

Пожежа після атаки дронів у Ростовській області РФ. Фото: ВЧК-ОДПУ/Тelegram

На світанку 8 серпня військовий аеродром у Міллеровому Ростовської області РФ зазнав атаки безпілотників. Про це пишуть російські пабліки.

«У Ростові після атаки БПЛА очевидці спостерігають пожежу», — повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

За попередніми даними, однією з цілей атаки був військовий аеродром у Міллеровому.

Інформацію про вибухи та пожежу в районі аеродрому Міллерове підтверджує також канал Supernova+.

Нагадаємо, вночі 5 серпня дрони атакували Ростовську область Росії, де під ударом опинилася залізнична інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждала залізнична станція, яка є частиною військової логістики ЗС РФ.