Росіяни 22 рази за минулу добу обстріляли населені пункти Донецької області: багато поранених — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 7 серпня. Фото: ОВА

Війська російської окупаційної армії протягом минулої доби 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 8 серпня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 12 автомобілів та інфраструктуру. У Шаховому пошкоджено 18 приватних будинків, у Торецькому – 9, у Володимирівці – 12.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, гараж та газопровід, у Шандриголовому поранено людину. У Миколаївці пошкоджено 29 приватних будинків, водопровід та лінії електропередач. У Самарському Новодонецької громади пошкоджено авто. У Дружківці поранено 7 людей. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, авто та лінію електропередач; у Білокузьминівці пошкоджено 2 приватні будинки та 2 адмінбудівлі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 987 осіб, зокрема 78 дітей, зазначив начальник ОВА.