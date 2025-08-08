Британський телеканал з'ясовував, чи варто чекати на припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна

Телеканал Sky News розбирався, чи буде припинення вогню після зустрічі Путіна і Трампа. Архівне фото ТАСС

Очільник Кремля Володимир Путін вперше зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Америки після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і це може говорити про наявність чітких домовленостей. З іншого боку, зрештою, є ймовірність «показухи», важливої для Путіна, і ніякого припинення вогню не буде.

Як повідомляє британський телеканал SkyNews, однією з умов домовленостей з боку глави Білого дому Дональда Трампа є вимога тристоронньої зустрічі. Втім, є надто низька ймовірність, що Путін погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, нові контакти між президентами не є ознакою того, що призупиниться війна в Україні, йдеться в статті.

SkyNews поспілкувалося зі своїм кореспондентом у Москві Айвором Беннетом, який, серед іншого, зазначив, що зустріч керівників РФ та США – це «не припинення вогню». За його словами, така поведінка Путіна, який нібито погодився на якісь переговори, можуть назвати черговим затягуванням часу. Крім того, журналіст назвав зустріч «дипломатичним динамітом», який, з одного боку, натякає на домовленості, а з іншого — насправді нічого не означає.

«З одного боку, це може сигналізувати про те, що досягнуто точки згоди, і для її закріплення потрібна особиста зустріч. Такої позиції завжди дотримувалася Росія. Вона постійно заявляє, що зустрінеться на президентському рівні лише за умови домовленості. З іншого боку, там може бути нічого важливого. Це може бути просто показуха», — йдеться у статті SkyNews.

Зазначається, що Путін, ймовірно, намагається «розрядити гнів» Трампа, який оголосив дедлайн ультиматуму на 8 серпня. Тим часом, американський президент досягає власної мети — показує, що є прогрес, додав Беннет.

«Зрештою, немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію або відступити від своїх цілей на полі бою», — підсумовує SkyNews.

Раніше повідомлялося, що Росія та США домовилися про зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями. Місце вже погоджено, про нього оголосять пізніше. Про це 7 серпня повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.