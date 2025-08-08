Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Британський телеканал з'ясовував, чи варто чекати на припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна

08 серпня 2025, 11:35

Британський телеканал з'ясовував, чи варто чекати на припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна

Телеканал Sky News розбирався, чи буде припинення вогню після зустрічі Путіна і Трампа. Архівне фото ТАСС Телеканал Sky News розбирався, чи буде припинення вогню після зустрічі Путіна і Трампа. Архівне фото ТАСС

Очільник Кремля Володимир Путін вперше зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Америки після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і це може говорити про наявність чітких домовленостей. З іншого боку, зрештою, є ймовірність «показухи», важливої для Путіна, і ніякого припинення вогню не буде.

Як повідомляє британський телеканал SkyNews, однією з умов домовленостей з боку глави Білого дому Дональда Трампа є вимога тристоронньої зустрічі. Втім, є надто низька ймовірність, що Путін погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, нові контакти між президентами не є ознакою того, що призупиниться війна в Україні, йдеться в статті.

SkyNews поспілкувалося зі своїм кореспондентом у Москві Айвором Беннетом, який, серед іншого, зазначив, що зустріч керівників РФ та США – це «не припинення вогню». За його словами, така поведінка Путіна, який нібито погодився на якісь переговори, можуть назвати черговим затягуванням часу. Крім того, журналіст назвав зустріч «дипломатичним динамітом», який, з одного боку, натякає на домовленості, а з іншого — насправді нічого не означає.

«З одного боку, це може сигналізувати про те, що досягнуто точки згоди, і для її закріплення потрібна особиста зустріч. Такої позиції завжди дотримувалася Росія. Вона постійно заявляє, що зустрінеться на президентському рівні лише за умови домовленості. З іншого боку, там може бути нічого важливого. Це може бути просто показуха», — йдеться у статті SkyNews.

Зазначається, що Путін, ймовірно, намагається «розрядити гнів» Трампа, який оголосив дедлайн ультиматуму на 8 серпня. Тим часом, американський президент досягає власної мети — показує, що є прогрес, додав Беннет.

«Зрештою, немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію або відступити від своїх цілей на полі бою», — підсумовує SkyNews.

Раніше повідомлялося, що Росія та США домовилися про зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями. Місце вже погоджено, про нього оголосять пізніше. Про це 7 серпня повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Володимир Путін Дональд Трамп припинення вогню зустріч
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
20:58
Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени
17:27
РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
усі новини
14:47
Польський прем'єр прогнозує, що перемир'я в Україні настане вже скоро
14:17
Через російські обстріли затоплює шахту «Добропільська» — Волинець
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
11:35
Британський телеканал з'ясовував, чи варто чекати на припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна
10:52
Росіяни 22 рази за минулу добу обстріляли населені пункти Донецької області: багато поранених — ОВА
09:22
Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08:45
Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
22:25
За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу у 10 мільйонів гривень
21:33
У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
20:42
Армія РФ увечері атакувала Краматорськ
19:58
Цифровий ТЦК, контракти з покращеними умовами та інше: ключові цілі Міноборони на наступні пів року
19:31
На Донеччині направили понад 50 млн гривень на оборону
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
18:15
Ще троє мешканців Донеччини постраждали
18:05
У Краматорській МВА спростували інформацію про розміщення військових в одному з місцевих медзакладів
17:56
У Суханівці рятувальники ліквідували наслідки атаки армії РФ: рятувальники евакуювали семеро людей
17:47
Мінфін РФ знизив прогноз щодо нафтогазових доходів: деталі
17:07
Німеччина відновила пошкоджену РЛС Patriot для України
16:48
ЗСУ знищили рідкісну БМП-3 «Кактус» під Катеринівкою
16:36
Війна спровокувала нашестя сарани — Держпродспоживслужба України
усі новини
ВІДЕО
Пожежа після атаки дронів у Ростовській області РФ. Фото: ВЧК-ОДПУ/Тelegram Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08 серпня, 09:22
Наслідки нічного обстрілу Добропілля Покровського району Донецької області військами РФ. Фото: Добропілля Інфо/Тelegram Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
08 серпня, 08:45
Винокуров розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
07 серпня, 21:33
ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time
07 серпня, 15:56
Володимир Путін. Фото: ТАСС Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом
07 серпня, 15:47
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
07 серпня, 13:45

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір