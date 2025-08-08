Через російські обстріли затоплює шахту «Добропільська» — Волинець

Обстріл армії РФ спровокував потоп на шахті «Добропільська» в Донецькій області: ситуація критична. Ілюстративне фото

Російські військові влучили та вивели з ладу шахту «Добропільська» Донецької області. Наразі відбувається загазування та затоплення шахти. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Зазначається, що росіяни завдали удару вночі і влучили по території вугледобувного підприємства.

Внаслідок удару з ладу вийшла підстанція на 110 кВ, знеструмивши шахту державного підприємства «Добропіллявугілля-видобуток».

«Всі дев'ять працівників, які на момент знеструмлення працювали у вибої, підняті на поверхню. Втім, ситуація на підприємстві є критичною. Йде загазування, а головне – затоплення шахти. Найімовірніше, шахта «Добропільська», її лави, зокрема нещодавно відкриті, будуть затоплені з катастрофічними наслідками для громади, регіону», — написав Волинець.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що безпілотники російської окупаційної армії атакували вночі шахту «Добропільська» у Покровському районі Донецької області. Про це повідомив народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

«Два російські БПЛА (попередньо, «Герань») атакували шахту “Добропільська”. Прямо під час зміни, коли у шахті працювала 91 людина», — написав Волинець у Фейсбуці.

Він зазначив, що дивом обійшлося без постраждалих.

