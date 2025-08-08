Польський прем'єр прогнозує, що перемир'я в Україні настане вже скоро

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Delfi

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перспектива заморожування конфлікту в Україні виглядає дедалі реальнішою. Володимир Зеленський утримався від оптимістичних заяв, проте дав зрозуміти, що Київ готовий до політичних консультацій.

Як повідомляє агентство Reuters, глава польського уряду зазначив, що у його розмові з українським лідером йшлося про потенційні варіанти припинення бойових дій. Паралельно Кремль заявив про майбутню зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом на тлі прагнення Вашингтона до досягнення прориву в переговорах з Росією.

На пресконференції Дональд Туск наголосив, що існують ознаки можливого зсуву у напрямку тимчасового припинення вогню.

«Є певні сигнали, і ми також маємо інтуїцію, що, можливо, заморожування конфлікту — я не хочу говорити кінець, але заморожування конфлікту — ближче, ніж далі. На це є надія», — заявив прем'єр Польщі.

За словами Туска, Зеленський утримувався від оптимістичних заяв, проте дав зрозуміти, що Київ готовий до політичних консультацій. Туск додав, що Україна зацікавлена у залученні Польщі та інших держав ЄС до потенційного планування перемир'я та врегулювання.