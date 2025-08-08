Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Києві пройшло прощання із вбитою в російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною

08 серпня 2025, 15:25

У Києві пройшло прощання із вбитою в російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною

У Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві відслужили панахиду за українською журналісткою Вікторією Рощиною, яку вбили у полоні РФ. Пізніше церемонія прощання відбулася на Майдані Незалежності, куди прийшли десятки людей.

Поховали Рощину на Байковому цвинтарі.

Вікторія зникла безвісти у серпні 2023 року під час поїздки на тимчасово окуповані території.

У травні 2024 року Росія визнала її затримання, а у жовтні стало відомо про її загибель. Справу перекваліфікували на «військовий злочин, пов'язаний із умисним вбивством».

Тіло журналістки повернули до України у лютому 2025 року без деяких внутрішніх органів, у російських документах її було вказано як «невстановлену особу чоловічої статі».

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України 7 серпня 2025 року повідомив про заочну підозру начальнику слідчого ізолятора №2 у Таганрозі у справі про організацію тортур журналістки Вікторії Рощиної. За даними слідства, Рощина утримувалась у цій установі після її етапування російськими військовими з окупованої території Запорізької області.

2 серпня 2025 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Вікторію Рощину орденом Свободи.

