Краматорськ: вранці під російський обстріл потрапив приватний сектор

У п'ятницю, 8 серпня, о 04:00, місто Краматорськ Донецької області зазнало російських обстрілів. Під ударом опинився приватний сектор.
Про це повідомила пресслужба міської військової адміністрації.
«Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюються масштаби пошкоджень житлових будинків.
Нагадаємо, 7 серпня з 16:30 до 16:57 прифронтовий Краматорськ потрапив під російський обстріл. Було завдано п'ять ударів із використанням РСЗВ «Смерч» по приватному сектору. Обійшлося без постраждалих.
