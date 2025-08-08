Ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка можуть усунути з посади начальника АМКУ

Павла Кириленка можуть усунути з посади голови АМКУ. Фото: Вікіпедія

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до суду з клопотанням про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який раніше очолював Донецьку ОВА. Його звинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн гривень та декларуванні недостовірних відомостей. Про це повідомили у прес-службі САП.



Як зазначається, після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту зроблено спробу усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді голови Антимонопольного комітету України.



Так, захисником чиновника у заяві про відведення зазначено, що він може ухвалити рішення, у тому числі негативні щодо підприємства, на якому працевлаштований член сім'ї судді. Обвинувачений цю заяву підтримав.



«З метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відведення особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням», — йдеться у повідомленні.



Під час досудового розслідування прокурори не зверталися до слідчого судді з таким клопотанням, оскільки Кириленко не робив жодних спроб використати свою посаду для перешкоджання досудовому розслідуванню.



Нагадаємо, 6 червня Вищий антикорупційний суд обрав до Алли Кириленко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн гривень.



Раніше повідомлялося, що спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушили кримінальне провадження стосовно голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».



28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Кириленка запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень. Вже наступного дня за нього внесли необхідну заставу. Його звинувачують у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації.



Як уточнюється, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили пронову підозру голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка — цього разу у справі про не декларування майна.

