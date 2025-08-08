Рада ЄС ухвалила надати Україні понад 3 млрд євро

Рада ЄС схвалила надання Україні EUR3,056 млрд. Фото: Юлія Свириденко

У п'ятницю, 8 серпня, рада Європейського Союзу (ЄС) ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



«Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ та здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку», — уточнила вона.



За словами Свириденка, кожне таке рішення наближає нас до сильної України у єдиній Європі.



Раніше ми писали, що Кабінет міністрів виділить ще майже 8 млрд. гривень на закупівлю дронів. У січні цього року виробництво безпілотників збільшилось у 10 разів порівняно з січнем 2024 року.

