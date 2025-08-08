РФ розповсюджує фейки про обмін полоненими, прагнучи дестабілізувати Україну

Росіяни фейками про обмін хочуть дестабілізувати Україну. Фото: Дмитро Лубинець

Росіяни розповсюджують чергове ІПСО на тему обмінів. Мета — дискредитація зусиль українських органів та дестабілізація внутрішньої ситуації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



Як зазначається, РФ на своїх пропагандистських ресурсах поширює масові вкидання про нібито «небажання України повертати своїх військовополонених та цивільних». Крім того, штучно створює протестні настрої, використовує емоційний тиск та маніпуляції.



Лубінець закликав українців довіряти лише інформації українських державних органів, а також брати участь у тих акціях, які мають законного організатора і які не зможуть використати ворожі спецслужби у власних цілях.



«У разі отримання підозрілих закликів до участі у протестах чи спроби вийти з вами на зв'язок сторонніми особами – негайно повідомляйте правоохоронні органи чи Службу безпеки України», — уточнив омбудсмен.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умеровим та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

