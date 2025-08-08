Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму

08 серпня 2025, 19:42

«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму

Військові в Криму вразили одну із найцінніших РЛС окупантів. Фото: ГУР Військові в Криму вразили одну із найцінніших РЛС окупантів. Фото: ГУР

Українські військовослужбовці підрозділу «Примари» ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму вразили одну з найцінніших станцій радіолокацій в арсеналі РФ — 98Л6 «єнісєй». Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

«Рідкісна і дорога РЛС «єнісєй» входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 «Прометей». Водночас ця система може використовуватися з ворожими комплексами С-400 «Тріумф», — йдеться у повідомленні.

У розвідці уточнили, що ураження «єнісєя» — суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми писали, що ворожі РЛС під куполами, десантний катер та база ППО на Ай-Петрі — новий видобуток розвідників ГУР у Криму. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму продовжується.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Крим
Організації
ГУР МОУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
20:58
Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени
17:27
РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
усі новини
21:29
Переселенка з Сіверськодонецька отримала 160 тис. гривень компенсації за іпотеку
20:54
Примусову евакуацію родин з дітьми ввели ще у 19 населених пунктах Донеччини
20:22
У Костянтинівці російський дрон убив директора лікарні
19:48
У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Путіна та Трампа наступного тижня
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
19:14
РФ розповсюджує фейки про обмін полоненими, прагнучи дестабілізувати Україну
18:35
Рада ЄС ухвалила надати Україні понад 3 млрд євро
17:00
У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною: прийшли колеги, рідні та небайдужі українці ФОТО
16:50
Ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка можуть усунути з посади начальника АМКУ
16:45
Краматорськ: вранці під російський обстріл потрапив приватний сектор
16:05
Напередодні зустрічі з Трампом Путін зателефонував лідерам Китаю, Казахстану, Білорусі, Узбекистану та ПАР
15:48
Під час російського обстрілу знеструмлено шахти Донеччини: 77 гірників були землею
15:25
У Києві пройшло прощання із вбитою в російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною
14:47
Польський прем'єр прогнозує, що перемир'я в Україні настане вже скоро
14:17
Через російські обстріли затоплює шахту «Добропільська» — Волинець
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
11:35
Британський телеканал з'ясовував, чи варто чекати на припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна
10:52
Росіяни 22 рази за минулу добу обстріляли населені пункти Донецької області: багато поранених — ОВА
09:22
Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08:45
Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
усі новини
ВІДЕО
Військові в Криму вразили одну із найцінніших РЛС окупантів. Фото: ГУР «Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
08 серпня, 19:42
Пожежа після атаки дронів у Ростовській області РФ. Фото: ВЧК-ОДПУ/Тelegram Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08 серпня, 09:22
Наслідки нічного обстрілу Добропілля Покровського району Донецької області військами РФ. Фото: Добропілля Інфо/Тelegram Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
08 серпня, 08:45
Винокуров розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
07 серпня, 21:33
ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time
07 серпня, 15:56
Володимир Путін. Фото: ТАСС Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом
07 серпня, 15:47
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір