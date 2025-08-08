«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму

Військові в Криму вразили одну із найцінніших РЛС окупантів. Фото: ГУР

Українські військовослужбовці підрозділу «Примари» ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму вразили одну з найцінніших станцій радіолокацій в арсеналі РФ — 98Л6 «єнісєй». Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«Рідкісна і дорога РЛС «єнісєй» входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 «Прометей». Водночас ця система може використовуватися з ворожими комплексами С-400 «Тріумф», — йдеться у повідомленні.



У розвідці уточнили, що ураження «єнісєя» — суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.



Раніше ми писали, що ворожі РЛС під куполами, десантний катер та база ППО на Ай-Петрі — новий видобуток розвідників ГУР у Криму. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму продовжується.

