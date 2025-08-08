Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

08 серпня 2025, 22:30

УЄФА виплатив російським клубам понад 10 млн євро, а деякі українські ФК залишилися без грошей

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виплатив понад 10,8 млн євро як засоби «солідарності» російським футбольним клубам, яким було заборонено брати участь у європейських турнірах після вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Guardian.

Виплати були зроблені попри те, що п'ять українських клубів не отримали аналогічних коштів нібито через те, що вони перебувають у «зоні воєнних дій».

Виплати солідарності зазвичай надаються клубам, які не змогли досягти достатньо високих результатів на внутрішньому рівні, щоб потрапити до єврокубків. За словами представників УЄФА, вони покликані «підтримувати конкурентний баланс у вищих європейських дивізіонах у світлі додаткових доходів, які деякі клуби отримують завдяки участі у єврокубках».

Російським клубам та збірній країни заборонено брати участь у міжнародних змаганнях через широкомасштабне вторгнення РФ. Попри заборону, УЄФА виплатила російській футбольній асоціації 3 305 000 євро як солідарні платежі у 2022-2023 роках, ще 3 381 000 євро у 2023-2024 роках та 4 224 000 євро за сезон 2024-20.

Водночас керівники п'яти українських клубів 27 липня звернулися до президента УЄФА словенського юриста Олександра Чеферіна зі скаргою на «екстраординарну ситуацію», в якій їм було затримано виплати.

Відомо, що до постраждалих від війни команд зокрема увійшли «Чорноморець» та «Реал Фарма» з Одеси, «Металург» із Запоріжжя, ФСК «Фенікс» з окупованого Маріуполя та ФК «Металіст 1925» із Харкова.

«В результаті нашого спілкування з національною асоціацією та представниками УЄФА нам повідомили, що перешкодою для вищезгаданих виплат є деякі абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії, які, як стверджується, пов'язані з географічним розташуванням футбольних клубів у «зоні бойових дій». Тому в цей складний для нашої країни час будь-яка додаткова фінансова допомога та підтримка, безперечно, допоможуть клубам полегшити тягар фінансових витрат, які, як зазначено вище, через обставини військової агресії не можуть бути збалансовані можливими доходами», — розповіли керівники клубів.

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
УЄФА виплатив російським клубам понад 10 млн євро, а деякі українські ФК залишилися без грошей
