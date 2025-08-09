DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області

Карту бойових дій оновлено. За даними аналітиків DeepState, російські війська захопили населені пункти в Донецькій області: Новохатське та Толстой у Волноваському районі, а також просунулися в районах Верхньокам'янського, Новоспаського, Торецька Бахмутського району, Никанорівки Покровського району та населених пунктів Воскресенка і Зелений Гай Волновахського району.

Нагадаємо, примусову евакуацію сімей із дітьми запровадили ще у 19 населених пунктах Донецької області.