DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області

09 серпня 2025, 08:35

Карту бойових дій оновлено. За даними аналітиків DeepState, російські війська захопили населені пункти в Донецькій області: Новохатське та Толстой у Волноваському районі, а також просунулися в районах Верхньокам'янського, Новоспаського, Торецька Бахмутського району, Никанорівки Покровського району та населених пунктів Воскресенка і Зелений Гай Волновахського району.

«Карта оновлена. Ворог окупував Новохатське та Товсте, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку», — написали аналітики DeepState.

Нагадаємо, примусову евакуацію сімей із дітьми запровадили ще у 19 населених пунктах Донецької області.

