Слов'янськ знову під ударом: 37 обстрілів у Донецькій області

У ніч на 9 серпня Слов'янськ знову зазнав атак ворожих безпілотників. За словами начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха, удари припали по вулиці Барвінківській — зафіксовано чотири БПЛА.



Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та складські приміщення». Постраждалих немає.



За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, обстріляли й інші райони області. У Покровському районі в місті Білицьке поранено одну людину, у Покровську знищено приватний будинок.

У Краматорському районі постраждали кілька населених пунктів: у селі Микільське Святогірської громади пошкоджено ферму; у Лимані — дві багатоповерхівки, дві адміністративні будівлі, приватний будинок, об'єкти інфраструктури та автомобіль; у селі Коровій Яр загинула одна людина і зруйновано будинок.



У Ямполі поранено мирного жителя; у Слов'янську пошкоджено шість приватних будинків, підприємство та два автомобілі; в Іллінівці зруйновано шість приватних будинків; у Костянтинівці загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення, пошкоджено 89 будинків, склад, дві торгові точки, газопровід та автомобіль.

У Бахмутському районі в місті Сіверськ загинули двоє людей і ще двоє отримали поранення, зруйновано чотири будинки.



За добу російські війська 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 2202 особи, у тому числі 147 дітей.