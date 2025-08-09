У Миколаївці Донецької області вранці пролунали вибухи

Вранці, 9 серпня, у Миколаївці Донецької області пролунали вибухи. За даними розвідки, безпілотний літальний апарат продовжує патрулювати район.

Повідомляється, що по Миколаївці було здійснено обстріл з боку російської армії. Станом на 11.40 інформації про постраждалих не надходило. Про це повідомив начальник військової адміністрації Володимир Проскунін через «Миколаївка Online».

У районі вибухів здіймався дим.

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня Слов'янськ зазнав атак ворожих безпілотників. Удари припали по вулиці Барвінківській — зафіксовано чотири БПЛА.