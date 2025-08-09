СБУ вдарила по складу «шахедів» за 1300 кілометрів від України

Сьогодні вранці, 9 серпня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ завдали удару по логістичному хабу в населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, де зберігалися готові до застосування «шахеди» та іноземні комплектуючі до них.



Як повідомляється , один із безпілотників вразив будівлю складу, після чого стався вибух і почалася пожежа. Відстань від України до місця удару становить близько 1300 км.



У СБУ наголосили, що продовжують планомірно демілітаризувати російські військові об'єкти у глибокому тилу. Склади з «шахедами», якими противник щоночі атакує українські міста, розглядаються як законна військова ціль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив , що погодив низку операцій Служби безпеки України, спрямованих проти об'єктів на території Росії.