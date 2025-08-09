У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих

У тимчасово окупованому Маріуполі офіційно заявили, що для городян, які втратили помешкання, компенсаційного житла не будуватимуть. Про це повідомив призначений Росією так званий «мер» міста Олег Кольцов.

За його словами, замість нових квартир маріупольцям пропонують заселятися у «безхазяйні» житлові приміщення — переважно це майно українців, які вимушено залишили місто. Ці квартири розподіляють не лише серед місцевих жителів, а й серед російських медиків, яких привозять до Маріуполя через брак кадрів.



Якщо законний власник житла повернеться, йому відмовлять у поверненні власності. У кращому випадку запропонують інше, також конфісковане житло. Однак при поверненні цього власника нинішніх мешканців знову виселять.



Тим часом Росія продовжує зводити в місті нові багатоповерхівки під іпотеку із завищеними цінами, які недоступні для людей, які залишилися без даху над головою після бойових дій у 2022 році.



За оцінками, зараз у Маріуполі налічується близько 5 тисяч безпритульних, а будинки продовжують зносити.