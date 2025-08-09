Очільник Краматорської МВА взяв кредит на Audi Q3 і вказав у декларації лише аванс

Начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко минулого місяця став власником автомобіля Audi Q3 Sportback 2025 року випуску.

За даними сервісу YouControl від 29 липня, чиновник придбав кросовер за 2,045 млн. гривень.

Телеграм-канал «Слов'янськ/Краматорськ» звернув увагу, що у декларації про суттєві зміни у майновому стані Гончаренко вказав лише 359 тисяч гривень — майже у шість разів менше за повну вартість авто.

Сам голова МВА пояснив, що на купівлю взяв банківський кредит, а зазначена у декларації сума — це лише перший аванс за договором.