Дрони атакували об'єкт «Роснафти» у Саратові

У ніч на неділю, 10 серпня, у Саратовській області відбулася атака безпілотників. За словами губернатора регіону, на одному із промислових об'єктів зафіксовано пошкодження.

Йдеться про один із найстаріших нафтопереробних заводів Росії — колишній завод «Крекінг», який зараз входить до структури компанії «Роснафта».



Один із дронів упав у дворі житлового будинку. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали люди: одна людина загинула, є поранені.

Повідомляється, що для атаки застосовувалися дрони моделі FP-1. Місце події знаходиться приблизно за 700 кілометрів від державного кордону України.

