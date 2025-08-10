Через обстріл вокзалу у Синельниковому всі потяги скасовано — «Укрзалізниця»

Вночі, 10 серпня, армія РФ атакувала залізничний вузол, включаючи вокзал. Під удар потрапила Дніпропетровська область.

За даними «Укрзалізниці», обстріляли залізничний вокзал міста Синельникове. Усіх чергових працівників встигли евакуювати, тож обійшлося без жертв.



З ранку розпочалися відновлювальні роботи. На даний момент через Синельникове скасовано всі поїзди та приміські електрички, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Лозова в Харківській області зазнала наймасованішого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення.