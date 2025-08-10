На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників

У курортному селищі Затока Одеської області біля кромки води стався вибух міни. Трагедія сталася вдень 10 серпня, коли на пляжі перебували відпочивальники.

За попередніми даними, під час купання пролунали два вибухи невідомих предметів. В результаті загинули троє людей — жінка і двоє чоловіків. Їхні особи встановлюються. Про це повідомила Національна поліція Одеської області.

Інцидент стався у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Розглядається питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».