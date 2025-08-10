ЗСУ: Дачне під контролем України, Безсалівка — зачищена

Сили оборони України продовжують утримувати контроль над населеним пунктом Дачне на Дніпропетровщині. Інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Українські захисники ефективно зривають спроби противника просунутися вперед, завдають значних втрат живій силі та утримують задані позиції, йдеться у повідомленні.



Крім того, Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських військ населений пункт Безсалівка у Сумській області. В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. У ході боїв українські воїни ліквідували 18 російських окупантів.

