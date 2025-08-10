Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки

Маріупольський порт знову використовується виключно у військових цілях. Як повідомляє Telegram-канал «Андрющенко-Time», цього тижня туди прибуло чергове судно з військовим вантажем, ймовірно, з технікою.



Точна кількість і тип техніки поки що уточнюються. За спостереженнями, у липні та серпні порт задіяний виключно для потреб армії. Також зафіксовано масштабні перекидання російських військ на Запорізький напрямок.

В останні дні помічено не менше 15 тралів з танками, 10 — з іншою бронетехнікою, понад 30 вантажівок із боєкомплектом, а також паливозаправники. Це найбільше поповнення для цієї ділянки фронту за останні два місяці.



Одночасно спостерігався зворотний рух техніки — колони з танками, БТРами та артилерією висувалися з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Усього йшлося приблизно про 15 одиниць на тралах у супроводі військової комендатури та поліції.

Крім того, з середи по п'ятницю фіксувалося організоване перекидання підрозділів із Криму на північ Донецької області. За зовнішніми ознаками чисельність сил становила від бригади до полку. Порівняно з попередніми тижнями відносного затишшя армія РФ перейшла до активних переміщень резервів, уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська просуваються під Сіверськом, Торецьком та Покровськом.