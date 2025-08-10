Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих

10 серпня 2025, 16:20

Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих

Російські військові сьогодні вбили трьох мешканців Херсонської області внаслідок атак із застосуванням безпілотників. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

У селі Станіслав ворог завдав удару з дрона по чоловікові 1988 року народження. Він отримав поранення, несумісні із життям.

У Качкарівці Міловської громади під ворожий удар потрапили троє чоловіків. Один із них помер дорогою до лікарні, ще двоє отримали важкі травми та перебувають у реанімації.

Близько 11:30 у селищі Дніпровське Білозерської громади російські війська атакували з БПЛА 48-річного чоловіка. Він загинув вдома від отриманих ран.

Орієнтовно о 14:20 російський дрон атакував Білозерку. Під удар потрапив 64-річний місцевий мешканець, який перебував удома. Він отримав вибухову травму та поранення ноги.

Нагадаємо, 9 серпня близько 08:30 російські військові завдали удару безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався в передмісті Херсона. Загинули люди.

ТЕГИ

Місця
Херсонська область
Інше
Загиблі обстріли
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
20:58
Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени
усі новини
17:12
Українська авіація знищила командний пункт окупантів у Олешках: ліквідовано штаб із командиром
16:20
Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих
15:15
Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки
14:30
ЗСУ: Дачне під контролем України, Безсалівка — зачищена
13:11
На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників
12:14
Диверсійні російські групи з'явилися в Покровську — DeepState
11:28
Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ — під масованими атаками окупантів: двоє загиблих та семеро поранених за добу
10:16
Через обстріл вокзалу у Синельниковому всі потяги скасовано — «Укрзалізниця»
09:48
DeepState уточнив лінію фронту у Толстого Донецької області
09:06
Дрони атакували об'єкт «Роснафти» у Саратові
08:20
Російські війська просуваються під Сіверськом, Торецьком та Покровськом
17:33
Очільник Краматорської МВА взяв кредит на Audi Q3 і вказав у декларації лише аванс
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
15:27
Добропілля: Влада закликає не зволікати з евакуацією
14:56
СБУ вдарила по складу «шахедів» за 1300 кілометрів від України
13:07
Окупанти обстріляли автобус із мирними жителями під Херсоном
12:17
У Миколаївці Донецької області вранці пролунали вибухи
11:44
Слов'янськ знову під ударом: 37 обстрілів у Донецькій області
10:48
Повітряна тривога у Сочі: евакуація з пляжу та колапс в аеропорту
усі новини
ВІДЕО
Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих
10 серпня, 16:20
Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки
10 серпня, 15:15
На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників
10 серпня, 13:11
Через обстріл вокзалу у Синельниковому всі потяги скасовано — «Укрзалізниця» Через обстріл вокзалу у Синельниковому всі потяги скасовано — «Укрзалізниця»
10 серпня, 10:16
Дрони атакували об'єкт «Роснафти» у Саратові Дрони атакували об'єкт «Роснафти» у Саратові
10 серпня, 09:06
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
09 серпня, 16:47

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір