Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих

Російські військові сьогодні вбили трьох мешканців Херсонської області внаслідок атак із застосуванням безпілотників. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.



У селі Станіслав ворог завдав удару з дрона по чоловікові 1988 року народження. Він отримав поранення, несумісні із життям.



У Качкарівці Міловської громади під ворожий удар потрапили троє чоловіків. Один із них помер дорогою до лікарні, ще двоє отримали важкі травми та перебувають у реанімації.

Близько 11:30 у селищі Дніпровське Білозерської громади російські війська атакували з БПЛА 48-річного чоловіка. Він загинув вдома від отриманих ран.



Орієнтовно о 14:20 російський дрон атакував Білозерку. Під удар потрапив 64-річний місцевий мешканець, який перебував удома. Він отримав вибухову травму та поранення ноги.

Нагадаємо, 9 серпня близько 08:30 російські військові завдали удару безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався в передмісті Херсона. Загинули люди.