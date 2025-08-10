ЄС: Лінія фронту сьогодні — відправна точка для мирних переговорів

Європа дотримується принципу, згідно з яким міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Лінія фронту, яка існує сьогодні, має стати відправною точкою для майбутніх мирних переговорів.



Про це йдеться у спільній заяві, яку зробили лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Єврокомісії та Європейської ради напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо шляхів досягнення миру в Україні.

Європейські лідери підтвердили готовність брати участь у мирному процесі, одночасно зберігаючи військову та фінансову допомогу Києву, підтримуючи санкції проти РФ.



На їхню думку, дипломатичне рішення має забезпечити Україні та Європі надійні гарантії безпеки, а також зберегти її суверенітет та територіальну цілісність. Переговори можливі лише за умови припинення вогню або значного зниження інтенсивності бойових дій — і лише за участю України.

Лідери знову наголосили, що вторгнення Росії є грубим порушенням міжнародного права, і заявили про єдність у захисті інтересів Європи та України. Вони висловили намір продовжувати співпрацю зі США, президентом Зеленським та українським народом.

Нагадаємо, рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро.