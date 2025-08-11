Безпілотники атакували приладобудівний завод у Нижегородській області РФ

У Нижегородській області Росії дрони атакували приладобудівний завод. Ілюстративне фото

У ніч проти 11 серпня дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижегородській області Росії. Внаслідок атаки загинув один співробітник підприємства, ще двоє були поранені.

Про це сьогодні вранці повідомив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін

За словами губернатора, сьогодні вночі промислові підприємства Арзамаського округу були атаковані безпілотниками.

«При відбитті атаки, на жаль, жертв та пошкоджень уникнути не вдалося. Один співробітник загинув на місці, двох постраждалих доставлено до лікарні», — повідомив Нікітін.

Російське видання Mash відзначило, що атака дронів почалася близько 4-ї ночі.

«У небі пролунали три гучні звуки та один потужний вибух. Очевидці нарахували щонайменше п'ять безпілотників, додавши, що біля північної околиці Арзамаса, в районі селища Жигулі, дрони летіли дуже низько», — повідомило видання.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку дронів на приладобудівний завод в Арзамасі.

Довідка: Акціонерне товариство «Арзамаський приладобудівний завод імені П. І. Пландіна» це підприємство, що випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє та виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, кермові приводи, контрольно-перевірочні комплекси, витратомірну та медичну техніку.