Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ППО збила 59 із 71 ворожого дрона за ніч

11 серпня 2025, 08:55

ППО збила 59 із 71 ворожого дрона за ніч

ППО збила 59 із 71 ворожого дрона за ніч

У ніч на 11 серпня, починаючи з 20:30 10 серпня, Росія атакувала Україну 71 ударним БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітарами різних типів. Про це повідомив пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або придушили 59 ворожих «Шахедів» і дронів-імітараторів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БПЛА у шести локаціях, а також падіння уламків збитих дронів в одному місці.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
ППО України Атака БПЛА Шахед
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
усі новини
10:36
Су-27 ЗСУ вдарив JDAM-ER по штурмових групах РФ у Піщаному
10:22
У НАТО заявили, що зустріч Трампа та Путіна стане перевіркою готовності РФ припинити війну
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
09:34
У Білозерську та Нововодяному вранці прогриміли вибухи: під ударами опинилися школа, клуб та житловий будинок
08:55
ППО збила 59 із 71 ворожого дрона за ніч
08:49
Безпілотники атакували приладобудівний завод у Нижегородській області РФ
17:57
ЄС: Лінія фронту сьогодні — відправна точка для мирних переговорів
17:12
Українська авіація знищила командний пункт окупантів у Олешках: ліквідовано штаб із командиром
16:20
Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих
15:15
Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки
14:30
ЗСУ: Дачне під контролем України, Безсалівка — зачищена
13:11
На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників
12:14
Диверсійні російські групи з'явилися в Покровську — DeepState
11:28
Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ — під масованими атаками окупантів: двоє загиблих та семеро поранених за добу
10:16
Через обстріл вокзалу у Синельниковому всі потяги скасовано — «Укрзалізниця»
09:48
DeepState уточнив лінію фронту у Толстого Донецької області
09:06
Дрони атакували об'єкт «Роснафти» у Саратові
08:20
Російські війська просуваються під Сіверськом, Торецьком та Покровськом
17:33
Очільник Краматорської МВА взяв кредит на Audi Q3 і вказав у декларації лише аванс
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
усі новини
ВІДЕО
Удар GBU-62 JDAM-ER по штурмових групах ЗС РФ у Піщаному. Су-27 ЗСУ вдарив JDAM-ER по штурмових групах РФ у Піщаному
11 серпня, 10:36
Житловий будинок у місті Білозерськ Покровського району Донецької області сьогодні вранці потрапив під російський обстріл. Фото: Добропілля info У Білозерську та Нововодяному вранці прогриміли вибухи: під ударами опинилися школа, клуб та житловий будинок
11 серпня, 09:34
У Нижегородській області Росії дрони атакували приладобудівний завод. Ілюстративне фото Безпілотники атакували приладобудівний завод у Нижегородській області РФ
11 серпня, 08:49
Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих
10 серпня, 16:20
Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки
10 серпня, 15:15
На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників
10 серпня, 13:11
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір