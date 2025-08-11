ППО збила 59 із 71 ворожого дрона за ніч

У ніч на 11 серпня, починаючи з 20:30 10 серпня, Росія атакувала Україну 71 ударним БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітарами різних типів. Про це повідомив пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ.







За попередніми даними, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або придушили 59 ворожих «Шахедів» і дронів-імітараторів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 12 БПЛА у шести локаціях, а також падіння уламків збитих дронів в одному місці.