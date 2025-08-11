У Білозерську та Нововодяному вранці прогриміли вибухи: під ударами опинилися школа, клуб та житловий будинок

Житловий будинок у місті Білозерськ Покровського району Донецької області сьогодні вранці потрапив під російський обстріл. Фото: Добропілля info

Вранці у понеділок, 11 серпня, близько 7:30, у місті Білозерськ Покровського району Донецької області пролунав сильний вибух.

Під ударом опинився житловий будинок, там виникла пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля інфо».

Крім того, сьогодні вранці російські військові завдали ударів безпілотниками по селу Нововодяне Покровського району.

За повідомленням «Добропілля інфо», були атаковані місцева школа та клуб.

Про постраждалих інформації наразі немає.