У Білозерську та Нововодяному вранці прогриміли вибухи: під ударами опинилися школа, клуб та житловий будинок

Вранці у понеділок, 11 серпня, близько 7:30, у місті Білозерськ Покровського району Донецької області пролунав сильний вибух.
Під ударом опинився житловий будинок, там виникла пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля інфо».
Крім того, сьогодні вранці російські військові завдали ударів безпілотниками по селу Нововодяне Покровського району.
За повідомленням «Добропілля інфо», були атаковані місцева школа та клуб.
Про постраждалих інформації наразі немає.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях