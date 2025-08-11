У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя

Неробочі ліфти в Донецьку. Ілюстрація, створена ШІ

В окупованому Донецьку ліфти в багатоповерхових будинках перебувають в аварійному стані та часто не працюють. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



Через багаторічну відсутність ремонту та техоглядів кабіни заржавіли, троси зношені, електрика несправна.



Користування ліфтом нерідко закінчується застряганням на кілька годин або навіть на всю ніч. Після 17:00 технічні служби не виїжджають.



Проблема залишається невирішеною — окупаційна влада не проводить відновлювальних робіт і не забезпечує безпечну експлуатацію ліфтів.