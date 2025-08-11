Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У НАТО заявили, що зустріч Трампа та Путіна стане перевіркою готовності РФ припинити війну

11 серпня 2025, 10:22

Зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна на Алясці стане важливим випробуванням на шляху до припинення війни в Україні. Зокрема, обговорюватимуться окуповані території. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє ABC news.

За його словами, переговори дадуть відповідь, наскільки серйозно Путін має намір покласти край цій війні.

«Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, а сподіватимемося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі… Йтиметься про територію. Йдеться, звичайно, про гарантії безпеки, але також і про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама визначає своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка самостійно визначає своє геополітичне майбутнє, — зрозуміло, без жодних обмежень у чисельності своїх збройних сил», — сказав Рютте.

Генсек зазначив, що Росія контролює частину довоєнної території України.

«Питання полягатиме в тому, як далі діяти після припинення вогню, включаючи те, що це означає з погляду гарантій безпеки для України. Коли йдеться про все це територіальне питання, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, у майбутній угоді про те, що Росія фактично контролює частину території України, це має бути фактичне визнання, а не політичне визнання де-юре», — заявив він.

Раніше ми писали, що наприкінці наступного тижня, 15 серпня 2025 року, президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін проведуть переговори в американському штаті Аляска. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, а Кремль підтвердив дату та місце зустрічі, назвавши вибір майданчика «логічним» через його близькість до Росії, написав низку європейських ЗМІ.

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Дональд Трамп Марк Рютте
Події
Війна

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
10:36
Су-27 ЗСУ вдарив JDAM-ER по штурмових групах РФ у Піщаному
10:22
У НАТО заявили, що зустріч Трампа та Путіна стане перевіркою готовності РФ припинити війну
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
09:34
У Білозерську та Нововодяному вранці прогриміли вибухи: під ударами опинилися школа, клуб та житловий будинок
08:55
ППО збила 59 із 71 ворожого дрона за ніч
08:49
Безпілотники атакували приладобудівний завод у Нижегородській області РФ
17:57
ЄС: Лінія фронту сьогодні — відправна точка для мирних переговорів
17:12
Українська авіація знищила командний пункт окупантів у Олешках: ліквідовано штаб із командиром
16:20
Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих
15:15
Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки
14:30
ЗСУ: Дачне під контролем України, Безсалівка — зачищена
13:11
На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників
12:14
Диверсійні російські групи з'явилися в Покровську — DeepState
11:28
Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ — під масованими атаками окупантів: двоє загиблих та семеро поранених за добу
10:16
Через обстріл вокзалу у Синельниковому всі потяги скасовано — «Укрзалізниця»
09:48
DeepState уточнив лінію фронту у Толстого Донецької області
09:06
Дрони атакували об'єкт «Роснафти» у Саратові
08:20
Російські війська просуваються під Сіверськом, Торецьком та Покровськом
17:33
Очільник Краматорської МВА взяв кредит на Audi Q3 і вказав у декларації лише аванс
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
Удар GBU-62 JDAM-ER по штурмових групах ЗС РФ у Піщаному. Су-27 ЗСУ вдарив JDAM-ER по штурмових групах РФ у Піщаному
11 серпня, 10:36
Житловий будинок у місті Білозерськ Покровського району Донецької області сьогодні вранці потрапив під російський обстріл. Фото: Добропілля info У Білозерську та Нововодяному вранці прогриміли вибухи: під ударами опинилися школа, клуб та житловий будинок
11 серпня, 09:34
У Нижегородській області Росії дрони атакували приладобудівний завод. Ілюстративне фото Безпілотники атакували приладобудівний завод у Нижегородській області РФ
11 серпня, 08:49
Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих Чотири атаки РФ по Херсонській області за день: троє загиблих
10 серпня, 16:20
Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки Росія активно перекидає техніку на Запорізький та Покровський напрямки
10 серпня, 15:15
На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників На пляжі в Затоці вибухнула міна: загинули троє відпочивальників
10 серпня, 13:11

