У НАТО заявили, що зустріч Трампа та Путіна стане перевіркою готовності РФ припинити війну

Зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна на Алясці стане важливим випробуванням на шляху до припинення війни в Україні. Зокрема, обговорюватимуться окуповані території. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє ABC news.



За його словами, переговори дадуть відповідь, наскільки серйозно Путін має намір покласти край цій війні.



«Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, а сподіватимемося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі… Йтиметься про територію. Йдеться, звичайно, про гарантії безпеки, але також і про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама визначає своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка самостійно визначає своє геополітичне майбутнє, — зрозуміло, без жодних обмежень у чисельності своїх збройних сил», — сказав Рютте.



Генсек зазначив, що Росія контролює частину довоєнної території України.



«Питання полягатиме в тому, як далі діяти після припинення вогню, включаючи те, що це означає з погляду гарантій безпеки для України. Коли йдеться про все це територіальне питання, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, у майбутній угоді про те, що Росія фактично контролює частину території України, це має бути фактичне визнання, а не політичне визнання де-юре», — заявив він.



Раніше ми писали, що наприкінці наступного тижня, 15 серпня 2025 року, президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін проведуть переговори в американському штаті Аляска. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, а Кремль підтвердив дату та місце зустрічі, назвавши вибір майданчика «логічним» через його близькість до Росії, написав низку європейських ЗМІ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях