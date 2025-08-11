Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState

Згідно з картою DeepState, село Затишок Покровського району Донецької області перейшло під контроль російських окупантів

За даними аналітиків порталу DeepState, російська окупаційна армія встановила контроль над селом Затишок у Покровському районі Донецької області. Генштаб ЗСУ на момент публікації не коментував перехід населеного пункту до «червоної» зони.

«Карта оновлена. Ворог окупував Затишок (село Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області)», — повідомили аналітики моніторингового проекту DeepState.

До перейменування населений пункт називався Суворово на прізвище дворян, які володіли їм в середині 19 століття. До відомого російського полководця вони не мали стосунку. До повномасштабного вторгнення у Затишку жили 62 мешканці.

Також російські війська просунулися біля чотирьох населених пунктів:

Білицького (місто Добропільської міської громади Покровського району Донецької області);

Новомаркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області);

Диліївки (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області);

Олександро-Калинового (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області).

У Генштабі ВСУ водночас повідомляють, що на Краматорському напрямку за минулу добу було зафіксовано шість бойових зіткнень, агресор намагався просуватися в районах Новомарочного, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру та Плещеївки.