За добу армія РФ обстріляла Донеччину понад 25 разів: є жертви та пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 10 серпня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три райони:



Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини. У Білозерському 3 людини поранені, зруйновано багатоповерхівку. У Шаховому пошкоджено 45 будинків, у Володимирівці — 18. У Чернігівці Добропільської громади 1 людина загинула.



Краматорський район. У Святогірську пошкоджено багатоповерхівку і 11 приватних будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено склад і лінію електропередач. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 5 газогонів і 2 торгові павільйони; в Іванопіллі поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



