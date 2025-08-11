Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

За добу армія РФ обстріляла Донеччину понад 25 разів: є жертви та пошкодження

11 серпня 2025, 11:09

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 10 серпня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три райони:

Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини. У Білозерському 3 людини поранені, зруйновано багатоповерхівку. У Шаховому пошкоджено 45 будинків, у Володимирівці — 18. У Чернігівці Добропільської громади 1 людина загинула.

Краматорський район. У Святогірську пошкоджено багатоповерхівку і 11 приватних будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено склад і лінію електропередач. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 5 газогонів і 2 торгові павільйони; в Іванопіллі поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Раніше ми писали, що в ніч на 11 серпня, починаючи з 20:30 10 серпня, Росія атакувала Україну 71 ударним БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

