Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Білозерську центральна лікарня сьогодні перейшла на дистанційний режим роботи

11 серпня 2025, 11:35

У Білозерську центральна лікарня сьогодні перейшла на дистанційний режим роботи

Сьогодні центральна лікарня у Білозерську Покровського району Донецької області перейшла на дистанційний режим роботи через обстріл. Фото: КНП ЦПМСД Білозерської міської ради Сьогодні центральна лікарня у Білозерську Покровського району Донецької області перейшла на дистанційний режим роботи через обстріл. Фото: КНП ЦПМСД Білозерської міської ради

Після нещодавнього обстрілу з боку російських військ Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) у понеділок, 11 серпня, перейшов на дистанційний режим роботи.

«Шановні мешканці міста! У зв'язку з ускладненням ситуації лікарня сьогодні працює дистанційно. Про подальший режим роботи буде повідомлено додатково. Бережіть себе», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 11 серпня, близько 7:30, у місті Білозерськ Покровського району Донецької області пролунав сильний вибух. Під ударом опинився житловий будинок, там виникла пожежа. Крім того, сьогодні вранці російські військові завдали ударів безпілотниками по селу Нововодяне Покровського району.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Лікарня Покровський район Білозерськ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
усі новини
15:45
За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
15:39
Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
14:54
Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
14:44
Окупанти двічі атакували Краматорськ: пошкоджено житлові будинки
14:42
З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
14:27
РФ за добу кілька разів гатили по Костянтинівці: багато пошкоджень, є постраждалі
13:43
ЗС РФ окупували Затишок і зайняли ділянку залізниці між Родинським і Білицьким
12:43
Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат до 30 серпня
12:37
США припинять фінансування військових дій в Україні — Венс
12:12
Танк ЗСУ знищив три мотоцикли зі штурмовиками одним пострілом
12:02
Україна отримала від Німеччини новий дрон зі штучним інтелектом
11:59
Оператори БПЛА знищили російський танк Т-72 на Куп'янському напрямі
11:35
У Білозерську центральна лікарня сьогодні перейшла на дистанційний режим роботи
11:09
За добу армія РФ обстріляла Донеччину понад 25 разів: є жертви та пошкодження
11:05
На фронті ліквідовано власника Z-каналу «Святоша вещает»
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
10:36
Су-27 ЗСУ вдарив JDAM-ER по штурмових групах РФ у Піщаному
10:22
У НАТО заявили, що зустріч Трампа та Путіна стане перевіркою готовності РФ припинити війну
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
усі новини
ВІДЕО
За тиждень одна бригада ЗСУ знищила понад 200 оккупантів у Донецькій області. Фото: ДСНС За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
11 серпня, 15:45
Новітню російську систему РЕБ за допомогою дрону знищили бійці ЗСУ. Ілюстративне фото Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
11 серпня, 15:39
Момент удару GBU-62 по командному пункту РФ у Соледарі. Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11 серпня, 15:30
Скидання мін із БПЛА для дистанційного мінування доріг ЗСУ. Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
11 серпня, 14:54
Наслідки російського обстрілу міста Запоріжжя 10 серпня. Фото: ОВА З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
11 серпня, 14:42
Наслідки удару по мотоштурму ЗС РФ. Танк ЗСУ знищив три мотоцикли зі штурмовиками одним пострілом
11 серпня, 12:12

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір