У Білозерську центральна лікарня сьогодні перейшла на дистанційний режим роботи

Сьогодні центральна лікарня у Білозерську Покровського району Донецької області перейшла на дистанційний режим роботи через обстріл. Фото: КНП ЦПМСД Білозерської міської ради

Після нещодавнього обстрілу з боку російських військ Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) у понеділок, 11 серпня, перейшов на дистанційний режим роботи.

«Шановні мешканці міста! У зв'язку з ускладненням ситуації лікарня сьогодні працює дистанційно. Про подальший режим роботи буде повідомлено додатково. Бережіть себе», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 11 серпня, близько 7:30, у місті Білозерськ Покровського району Донецької області пролунав сильний вибух. Під ударом опинився житловий будинок, там виникла пожежа. Крім того, сьогодні вранці російські військові завдали ударів безпілотниками по селу Нововодяне Покровського району.