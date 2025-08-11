Оператори БПЛА знищили російський танк Т-72 на Куп'янському напрямі

На Куп'янському напрямі знищили ворожий танк Т-72. Фото: ОСГВ «Дніпро»

Українські військовослужбовці ліквідували на Куп'янському напрямі танк Т-72 російської армії. Крім того, також було знищено польовий склад із пально-мастильними матеріалами. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Дніпро».



«Як цікаво та феєрично провести ніч?» Якщо це робити разом із «Сапсаном», то буде надзвичайно захопливо, вогненно, казково та просто незабутньо», — йдеться у повідомленні.



Лише за одну ніч пілот батальйону безпілотних систем «Сапсан» знищив російський танк Т-72 та польовий склад із пально-мастильними матеріалами.



Раніше ми писали, що винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗСУ завдав двох високоточних ударів бомбами GBU-62 JDAM-ER зі скупчення російських штурмових груп у селі Піщане Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях