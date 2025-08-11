Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Оператори БПЛА знищили російський танк Т-72 на Куп'янському напрямі

11 серпня 2025, 11:59

Оператори БПЛА знищили російський танк Т-72 на Куп'янському напрямі

На Куп'янському напрямі знищили ворожий танк Т-72. Фото: ОСГВ «Дніпро» На Куп'янському напрямі знищили ворожий танк Т-72. Фото: ОСГВ «Дніпро»

Українські військовослужбовці ліквідували на Куп'янському напрямі танк Т-72 російської армії. Крім того, також було знищено польовий склад із пально-мастильними матеріалами. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Дніпро».

«Як цікаво та феєрично провести ніч?» Якщо це робити разом із «Сапсаном», то буде надзвичайно захопливо, вогненно, казково та просто незабутньо», — йдеться у повідомленні.

Лише за одну ніч пілот батальйону безпілотних систем «Сапсан» знищив російський танк Т-72 та польовий склад із пально-мастильними матеріалами.

Раніше ми писали, що винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗСУ завдав двох високоточних ударів бомбами GBU-62 JDAM-ER зі скупчення російських штурмових груп у селі Піщане Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Куп’янський напрямок
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
усі новини
15:45
За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
15:39
Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
14:54
Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
14:44
Окупанти двічі атакували Краматорськ: пошкоджено житлові будинки
14:42
З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
14:27
РФ за добу кілька разів гатили по Костянтинівці: багато пошкоджень, є постраждалі
13:43
ЗС РФ окупували Затишок і зайняли ділянку залізниці між Родинським і Білицьким
12:43
Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат до 30 серпня
12:37
США припинять фінансування військових дій в Україні — Венс
12:12
Танк ЗСУ знищив три мотоцикли зі штурмовиками одним пострілом
12:02
Україна отримала від Німеччини новий дрон зі штучним інтелектом
11:59
Оператори БПЛА знищили російський танк Т-72 на Куп'янському напрямі
11:35
У Білозерську центральна лікарня сьогодні перейшла на дистанційний режим роботи
11:09
За добу армія РФ обстріляла Донеччину понад 25 разів: є жертви та пошкодження
11:05
На фронті ліквідовано власника Z-каналу «Святоша вещает»
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
10:36
Су-27 ЗСУ вдарив JDAM-ER по штурмових групах РФ у Піщаному
10:22
У НАТО заявили, що зустріч Трампа та Путіна стане перевіркою готовності РФ припинити війну
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
усі новини
ВІДЕО
За тиждень одна бригада ЗСУ знищила понад 200 оккупантів у Донецькій області. Фото: ДСНС За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
11 серпня, 15:45
Новітню російську систему РЕБ за допомогою дрону знищили бійці ЗСУ. Ілюстративне фото Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
11 серпня, 15:39
Момент удару GBU-62 по командному пункту РФ у Соледарі. Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11 серпня, 15:30
Скидання мін із БПЛА для дистанційного мінування доріг ЗСУ. Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
11 серпня, 14:54
Наслідки російського обстрілу міста Запоріжжя 10 серпня. Фото: ОВА З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
11 серпня, 14:42
Наслідки удару по мотоштурму ЗС РФ. Танк ЗСУ знищив три мотоцикли зі штурмовиками одним пострілом
11 серпня, 12:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір