Україна отримала від Німеччини новий дрон зі штучним інтелектом

Німецький дрон зі штучним інтелектом здатний визначати напрямок та відстань артилерійського обстрілу. Фото з відкритих джерел

Україна отримала безпілотник Vector AI зі штучним інтелектом та акустичною системою виявлення артилерії від німецького виробника безпілотних систем Quantum Systems. Про це у LinkedIn повідомив співзасновник компанії Quantum Systems Флоріан Зайбель.

«Акустичне зондування постало над лінією фронту України. VectorAI здатний визначати напрямок/відстань артилерійського обстрілу, збільшуючи час польоту до 4 годин», — написав він.

Як пише сайт «Мілітарний», новий дрон отримав назву Vector AI. Він може виявляти постріли артилерії та за допомогою штучного інтелекту обробляти інформацію для їх виявлення.

Акустичний датчик на безпілотнику WASP (Weles Acoustic Sensor Payload) виготовлений у Польщі компанією Weles Acoustics. Це дочірня компанія, яка належить Quantum Systems

Датчик важить близько 150 грамів. Він може виявити артилерійські постріли з відривом до 15 км. Також він може знаходити постріли зі стрілецької зброї на відстані до 2,5 км.

Директор українського представництва Quantum Systems Олександр Бережний розповів, що обладнання, яке використовується на Vector AI, є серійними зразками. Наразі воно проходить серію тестів на українських військових полігонах та бойових виїздах, у рамках яких доопрацьовується програмне забезпечення.