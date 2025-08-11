США припинять фінансування військових дій в Україні — Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: ABC News

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон більше не фінансуватиме військових витрат в Україні. За його словами, США прагнуть мирного врегулювання.

В інтерв'ю американському телеканалу Fox News Венс наголосив, що Сполучені Штати Америки донесли до європейських партнерів: війна Росії проти України відбувається «у ваших краях, просто під носом». На його думку, країни Європи мають відігравати ключову роль у врегулюванні конфлікту, якщо він «вам такий небайдужий».

«Ви маєте бути готові відігравати більш пряму та суттєву роль у фінансуванні оборони України самостійно. Я думаю, що президент Трамп і я, безумовно, вважаємо, що Америка поклала край фінансуванням військового бізнесу в Україні», — заявив віце-президент США.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати Америки все ще хочуть досягти мирного врегулювання війни в Україні.