Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат до 30 серпня

11 серпня 2025, 12:43

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат до 30 серпня

Можливість для СОЧ повернутися на службу із збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня. Фото: ГБР Можливість для СОЧ повернутися на службу із збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня. Фото: ГБР

Термін повернення на службу з відновленням усіх військових виплат для українських військовослужбовців, що самовільно залишили частину (СЗЧ), діє до 30 серпня поточного року. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

«Поки є час для того, щоб ухвалити правильне рішення, повернутися до ладу та уникнути докорів совісті та проблем із законом», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 8 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СОЧ, повернутися у військову частину та продовжити службу у спрощеному порядку з поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення.

Крім того, військовослужбовці, які скоїли СОЧ, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Чинний порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року і тих, кому термін військової служби припинено.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

Раніше видання «Новини Донбасу» опублікувало матеріал — «Чому військові залишають свої частини: реальні історії. Що чекає на солдатів і як повернутися після СОЧ?».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
ДБР
Інше
СЗЧ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
усі новини
15:45
За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
15:39
Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
14:54
Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
14:44
Окупанти двічі атакували Краматорськ: пошкоджено житлові будинки
14:42
З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
14:27
РФ за добу кілька разів гатили по Костянтинівці: багато пошкоджень, є постраждалі
13:43
ЗС РФ окупували Затишок і зайняли ділянку залізниці між Родинським і Білицьким
12:43
Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат до 30 серпня
12:37
США припинять фінансування військових дій в Україні — Венс
12:12
Танк ЗСУ знищив три мотоцикли зі штурмовиками одним пострілом
12:02
Україна отримала від Німеччини новий дрон зі штучним інтелектом
11:59
Оператори БПЛА знищили російський танк Т-72 на Куп'янському напрямі
11:35
У Білозерську центральна лікарня сьогодні перейшла на дистанційний режим роботи
11:09
За добу армія РФ обстріляла Донеччину понад 25 разів: є жертви та пошкодження
11:05
На фронті ліквідовано власника Z-каналу «Святоша вещает»
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
10:36
Су-27 ЗСУ вдарив JDAM-ER по штурмових групах РФ у Піщаному
10:22
У НАТО заявили, що зустріч Трампа та Путіна стане перевіркою готовності РФ припинити війну
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
усі новини
ВІДЕО
За тиждень одна бригада ЗСУ знищила понад 200 оккупантів у Донецькій області. Фото: ДСНС За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
11 серпня, 15:45
Новітню російську систему РЕБ за допомогою дрону знищили бійці ЗСУ. Ілюстративне фото Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
11 серпня, 15:39
Момент удару GBU-62 по командному пункту РФ у Соледарі. Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11 серпня, 15:30
Скидання мін із БПЛА для дистанційного мінування доріг ЗСУ. Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
11 серпня, 14:54
Наслідки російського обстрілу міста Запоріжжя 10 серпня. Фото: ОВА З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
11 серпня, 14:42
Наслідки удару по мотоштурму ЗС РФ. Танк ЗСУ знищив три мотоцикли зі штурмовиками одним пострілом
11 серпня, 12:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір