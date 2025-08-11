Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат до 30 серпня

Можливість для СОЧ повернутися на службу із збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня. Фото: ГБР

Термін повернення на службу з відновленням усіх військових виплат для українських військовослужбовців, що самовільно залишили частину (СЗЧ), діє до 30 серпня поточного року. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.



«Поки є час для того, щоб ухвалити правильне рішення, повернутися до ладу та уникнути докорів совісті та проблем із законом», — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що 8 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СОЧ, повернутися у військову частину та продовжити службу у спрощеному порядку з поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення.



Крім того, військовослужбовці, які скоїли СОЧ, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Чинний порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року і тих, кому термін військової служби припинено.



За словами директора ДБР Олексія Сухачова, завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.



Раніше видання «Новини Донбасу» опублікувало матеріал — «Чому військові залишають свої частини: реальні історії. Що чекає на солдатів і як повернутися після СОЧ?».

