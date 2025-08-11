РФ за добу кілька разів гатили по Костянтинівці: багато пошкоджень, є постраждалі

Російські війська минулої доби, 10 серпня, шість разів обстріляли прифронтову Костянтинівку та Костянтинівську громаду Донецької області. Внаслідок ударів четверо людей постраждали. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, о 10:00 стався ворожий обстріл ударним FPV-дроном по Іванопольському старостинському округу. В результаті обстрілу поранено 2 цивільні особи. Пошкоджено приватний будинок.



Горбунов уточнив, що о 10:40 стався ворожий обстріл ударним FPV-дроном Білокузьмінівським старостинським округом. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено 4 приватні будинки.



О 12:00 стався обстріл зі ствольної артилерії по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено 2 фасади приватних будинків та 1 лінія газопроводу.



О 12:20 стався обстріл зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено фасад приватного будинку та лінія газопроводу.



О 13:10 стався ворожий обстріл ударним БПЛА літакового типу «Блискавка-1». В результаті обстрілу поранено 2 цивільні особи. Пошкоджено 2 фасади торгових павільйонів.



О 21:20 стався ворожий обстріл 1 ракетою з РСЗВ «СМЕРЧ». Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено 3 фасади багатоповерхових будинків та 2 лінії газопроводу.



Раніше ми писали, що в ніч на 11 серпня, починаючи з 20:30 10 серпня, Росія атакувала Україну 71 ударним БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

