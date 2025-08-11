З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі

Наслідки російського обстрілу міста Запоріжжя 10 серпня. Фото: ОВА

Вдень 10 серпня російські окупаційні війська вдарили по автовокзалу у Запоріжжі двома авіабомбами, внаслідок чого відомо вже про щонайменше 20 постраждалих.

Люди, які знаходилися поряд з автовокзалом, зазнали множинних мінно-вибухових травм кінцівок, голови та черевної порожнини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Удари двома керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю відбулися близько 18:00. Одразу після вибухів Федоров зазначив, що під завалами можуть перебувати люди.

Згодом він уточнив, що внаслідок ворожого удару пошкоджено сім багатоквартирних будинків та нежитлові приміщення.

«У будинках вибиті вікна та понівечені дахи. Комунальники вже розпочали усунення наслідків атаки — закривають вибиті вікна аркушами ОСБ, обстежують сусідні будинки», — написав Федоров, оприлюднивши відео, на якому зафіксовано момент прильоту по місту.

О 22:23 Державна служба з надзвичайних ситуацій Запоріжжя повідомила, що завершила аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

«Внаслідок пригоди постраждали 20 людей, одного з них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій. Кількість постраждалих уточнюється. Психологи ДСНС надали допомогу 15 громадянам», — пояснили рятувальники.

За їхніми словами, відновлювальні роботи комунальних служб міста продовжуються досі.