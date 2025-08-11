Окупанти двічі атакували Краматорськ: пошкоджено житлові будинки

Окупаційні війська РФ у понеділок, 11 серпня, двічі вдарили по Краматорську Донецької області. Пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як наголошується, о 12:40 Краматорськ потрапив під обстріл БПЛА.



Майже за годину о 13:20 відбувся повторний удар по місту за допомогою дрону. Під обстрілом опинився багатоквартирний сектор. Є ушкодження житлових будинків.



Відповідні служби встановлюють остаточні наслідки ударів.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 10 серпня, шість разів обстріляли прифронтову Костянтинівку та Костянтинівську громаду Донецької області. Внаслідок ударів четверо людей постраждали.

