За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині

11 серпня 2025, 15:45

За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині

Лише за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так щодня. У зоні відповідальності 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Українські воїни активно діють, захищають позиції, і на кожному напрямку бойових дій, навіть на найбільш складних, є необхідні результати для України. Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта», — зазначив він.

За словами Зеленського, росіяни за минулий тиждень застосували проти України понад тисячу авіабомб, майже 1400 ударних дронів.

«Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція – це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць», — резюмував глава держави.



ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Місця
Донецька область
Події
Війна
