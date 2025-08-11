За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині

За тиждень одна бригада ЗСУ знищила понад 200 оккупантів у Донецькій області. Фото: ДСНС

Лише за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так щодня. У зоні відповідальності 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Українські воїни активно діють, захищають позиції, і на кожному напрямку бойових дій, навіть на найбільш складних, є необхідні результати для України. Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта», — зазначив він.



За словами Зеленського, росіяни за минулий тиждень застосували проти України понад тисячу авіабомб, майже 1400 ударних дронів.



«Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція – це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць», — резюмував глава держави.





Раніше ми писали, що на фронті знищено власника російського пропагандистського Z-каналу «Святоша мовить».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях