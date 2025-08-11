Росіяни вдарили по Святогірську: рятувальники ліквідували загоряння

Росіяни атакували Святогірськ. Фото: ДСНС

У понеділок уночі, 11 серпня, російська армія обстріляла Святогірськ дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та 11 приватних будинків. Через попадання виникли дві пожежі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



На відкритій території вогнем знищено будівельне сміття на площі 10 кв. м та лісову підстилку на площі 30 кв. м.





У житловому секторі горіли два приватні будинки та господарська споруда. Рятувальники оперативно ліквідували спалах на загальній площі 300 кв. м.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у понеділок, 11 серпня, двічі вдарили по Краматорську Донецької області. Пошкоджено житлові будинки.

