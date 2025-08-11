У Києві засудили чоловіка на 7,5 роки за вбивство бездомної собаки

Запис злочину проти безпритульної собаки.

Прокурори відстояли в апеляції вирок киянину, який убив безпритульну собаку Мілку. Убивці присудили 7,5 років позбавлення волі, повідомила благодійна організація з порятунку тварин і навколишнього середовища UAnimals.



У січні 2025 року в Києві чоловік побив і скинув зі сходів собаку. Тварина загинула від сильних травм. Зловмисник убив тварину на очах своєї 11-місячної доньки. Злочин зафіксували камери спостереження.



«Ми були вражені цим страшним злочином. Тоді поліція повідомила кривднику про підозру відповідно до частини 3 статті 299 Кримінального кодексу України — санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Кривдника заарештували на 60 днів. Слідчі Дніпровського управління поліції розслідували справу і передали її до суду. 24 березня у Facebook Київська міська прокуратура оприлюднила вирок — винного покарають позбавленням волі строком на 7 років і 6 місяців», - нагадали зоозахисники.



Адвокат і засуджений просили суд перекваліфікувати справу з частини 3 статті 299 на частину 1 тієї ж статті, що послабило б вирок — до двох років позбавлення волі.



Однак 11 серпня Київська міська прокуратура повідомила, що суд залишив вирок без змін.



«Дякую поліції за об'єктивне розслідування, суду — за справедливий вирок, а також вдячні всім, хто причетний до цієї справи. Кожен кривдник має понести відповідне покарання за свої злочини!», - йдеться у повідомленні UAnimals.

