Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Києві засудили чоловіка на 7,5 роки за вбивство бездомної собаки

11 серпня 2025, 17:05

У Києві засудили чоловіка на 7,5 роки за вбивство бездомної собаки

Запис злочину проти безпритульної собаки. Запис злочину проти безпритульної собаки.

Прокурори відстояли в апеляції вирок киянину, який убив безпритульну собаку Мілку. Убивці присудили 7,5 років позбавлення волі, повідомила благодійна організація з порятунку тварин і навколишнього середовища UAnimals.

У січні 2025 року в Києві чоловік побив і скинув зі сходів собаку. Тварина загинула від сильних травм. Зловмисник убив тварину на очах своєї 11-місячної доньки. Злочин зафіксували камери спостереження.

«Ми були вражені цим страшним злочином. Тоді поліція повідомила кривднику про підозру відповідно до частини 3 статті 299 Кримінального кодексу України — санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Кривдника заарештували на 60 днів. Слідчі Дніпровського управління поліції розслідували справу і передали її до суду. 24 березня у Facebook Київська міська прокуратура оприлюднила вирок — винного покарають позбавленням волі строком на 7 років і 6 місяців», - нагадали зоозахисники.

Адвокат і засуджений просили суд перекваліфікувати справу з частини 3 статті 299 на частину 1 тієї ж статті, що послабило б вирок — до двох років позбавлення волі.

Однак 11 серпня Київська міська прокуратура повідомила, що суд залишив вирок без змін.

«Дякую поліції за об'єктивне розслідування, суду — за справедливий вирок, а також вдячні всім, хто причетний до цієї справи. Кожен кривдник має понести відповідне покарання за свої злочини!», - йдеться у повідомленні UAnimals.

Раніше «Білі янголи» евакуювали 24 особи та 19 тварин з фронту на Донеччині.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Київ
Інше
жорстоке поводження з тваринами Вбивство собаки
Організації
Київська міська прокуратура UAnimals

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
усі новини
19:28
Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
18:49
«Вижити в цьому пеклі дуже складно»: у МВА розповіли, скільки людей залишається у Часовому Яру
18:22
Безпілотник атакував підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку: виникла пожежа
17:52
Російські війська з артилерії двічі вдарили по Костянтинівці: є поранені
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
17:32
Армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині: у місті масштабні руйнування, є поранені
17:05
У Києві засудили чоловіка на 7,5 роки за вбивство бездомної собаки
16:50
Російська армія дронами атакує Нікополь: вже відомо про трьох поранених
16:26
«Білі янголи» евакуювали 24 людини та 19 тварин із фронту Донецької області
16:12
Росіяни вдарили по Святогірську: рятувальники ліквідували загоряння
15:47
ЗСУ знищили російських операторів БПЛА на Торецькому напрямку
15:45
За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
15:39
Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
14:54
Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
14:44
Окупанти двічі атакували Краматорськ: пошкоджено житлові будинки
14:42
З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
14:27
РФ за добу кілька разів гатили по Костянтинівці: багато пошкоджень, є постраждалі
13:43
ЗС РФ окупували Затишок і зайняли ділянку залізниці між Родинським і Білицьким
усі новини
ВІДЕО
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11 серпня, 19:06
Наслідки атаки БПЛА на підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку. Фото: кадр із відео Безпілотник атакував підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку: виникла пожежа
11 серпня, 18:22
Наслідки удару по Білозерському. Фото: ДСНС Армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині: у місті масштабні руйнування, є поранені
11 серпня, 17:32
Евакуація мирних жителів із тваринами з Донецької області. «Білі янголи» евакуювали 24 людини та 19 тварин із фронту Донецької області
11 серпня, 16:26
Удар по російських операторах БПЛА на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російських операторів БПЛА на Торецькому напрямку
11 серпня, 15:47
За тиждень одна бригада ЗСУ знищила понад 200 оккупантів у Донецькій області. Фото: ДСНС За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
11 серпня, 15:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір