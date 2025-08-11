Армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині: у місті масштабні руйнування, є поранені

Наслідки удару по Білозерському. Фото: ДСНС

10 серпня російські окупанти вдарили по житловій забудові міста Білозерське. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



У місті масштабні руйнування, виникли три пожежі. Горіли квартири, покрівлі та перекриття двох п'ятиповерхових та триповерхового будинків, а також господарської споруди. Площа пожеж склала 423 квадратних метри. Рятувальники загасили вогонь.



Пізніше ЗС РФ завдали ще одного удару, внаслідок якого загорілися магазин і житловий будинок. Бійці ДСНС загасили пожежу на площі 50 квадратних метрів.



Всього пошкоджені дев'ять багатоквартирних та два приватні будинки, три гаражі та три легкові автомобілі.



Внаслідок обстрілів поранення отримали три людини.

Нагадаємо, що у Білозерському через нещодавні російські обстріли центральна лікарня перейшла на дистанційний режим роботи.